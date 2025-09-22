Първият есенен ден ще ни радва с летни температури

В понеделник в 21 часа и 19 минути настъпи астрономическата есен. Във вторник – първия есенен ден, времето ще бъде предимно слънчево и с летни температури. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 13 и 15 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 13 гр.

Максималните температури ще са между 29 и 31 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 31 гр.

Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 25 гр., а на 2000 м ще е около 18 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 31.3 гр. през 2020 г., най-ниската измерена минимална температура е 2.8 гр. през 1961 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 7 минути и ще залезе в 19 часа и 12 минути.

Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново