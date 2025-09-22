Васил Христов: Нека с поклон почетем дедите си и да се поучим от тяхната мъдрост, достойнство и свободолюбив дух
Уважаеми съграждани,
Поздравявам Ви по случай 22 септември – Ден на Независимостта на България.
Едно от най-ярките събития в нашата история, с което преди 117 години народът ни показва силата на своето единство. Показва вярата в изконните български идеали за свобода и независимост.
Манифестът на княз Фердинанд от 1908 година е значима победа на българския народ, направила нашата родина равнопоставена с останалите европейски държави.
На всички нас днес се пада голямата отговорност да помним тази бележита дата, да отстояваме смисъла й с делата си, да съграждаме в името на България.
Нека с поклон почетем дедите си и да се поучим от тяхната мъдрост, достойнство и свободолюбивия им дух!
Честит празник!
Васил Христов
Кмет на община Лясковец