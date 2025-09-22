Велико Търново прие националните чествания за 117 години от обявяването на Независимостта

За поредна година Велико Търново стана център на националните празненства по случай обявяването на Независимостта на България. Празничната програма започна с литургия в храма „Св. 40 мъченици“, отслужена от Никополския епископ Матей.

В тържествата се включиха председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, кметът Даниел Панов, народните представители проф. Костадин Ангелов, Димитър Николов, Мариана Бояджиева, Гюнай Далоолу, Людмила Илиева, Ангел Янчев и Павлин Петров, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, представители от различни институции, политически партии, общински съветници и общественици.

По традиция бяха положени цветя върху саркофага на цар Калоян, а след това беше декламиран Манифестът на Независимостта. В ролята на цар Фердинанд и тази година се въплъти актьорът от великотърновския театър Милен Иванов. Поръсени бяха и знамената на Националния военен университет и тези на всички великотърновски училища.

От храма „Св. 40 мъченици“ всички се отправиха към царския дворец на Царевец. Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова прие строя на представителния блок на НВУ „Васил Левски“, а военният духов оркестър изсвири националния химн. Под неговите звуци беше издигнат родният трибагреник, а ученици пуснаха в небето десетки балони с цветовете на националния флаг. От сцената слово произнесоха доц. Киселова и кметът Даниел Панов.

„Няма по-обединителен и сплотяващ ден за българите от 22 септември. Ден, в който гордостта и щастието, че сме българи и великотърновци, са навсякъде около нас. Независимостта е зрялост и отговорност. 117 години по-късно заветът на нашите предци се откроява все по-ясно. Особено във времена като днешните, когато най-голямото изпитание е разделението. И ако някой говори за криза – това е истинската криза, пред която сме изправени днес. За да се справим с нея, не е необходима саможертва като тази на нашите предци, нужни са разум и вяра“, обърна се към всички Даниел Панов.

След празничните слова на царския дворец всички се отправиха към Пирамидата на независимостта. Там бяха поднесени венци от всички национални институции, включително от президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание. Народните представители положиха венци от името на своите парламентарни групи.

И тази година основна част от празника беше шествието по централните улици на града. То беше водено от музикантите, които участват във Фестивала на военните духови оркестри, който се провежда в старата столица. Шествието тръгна от площад „Цар Асен I“ и достигна сградата на Общината, след което официалните лица поднесоха цветя пред паметника „Майка България“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки авторът