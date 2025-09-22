Вторник е зареден с енергия и желание за общуване

Дневен хороскоп – прогноза за вторник, 23 септември

След празничните дни връщането към работния ритъм ще изисква малко повече търпение и устойчивост. Денят започва с добро настроение и желание да общуваме. Сутринта сме активни и разговорливи. През деня не е изключено да преживеем моменти на разсеяност. Денят е подходящ за срещи, обсъждания и работа в екип. Луната е във Везни.

ОВЕН

Кипите от енергия

Ще започнете деня с енергия и желание да наваксате бързо пропуснатото вчера време. Справяте се добре и денят е доста динамичен, а с действията си ще вдъхновите колегите си с ентусиазъм. В следобеда можете да усетите умора, но ще сте свършили доста задачи. Не искате да отлагате нищо за по-нататък.

ТЕЛЕЦ

Справяте се добре

Ще се опитате да се настроите по-плавно към задачите си днес. Умението ви да подреждате приоритетите си ще ви помогне да свършите повече, отколкото сте планирали. Денят е подходящ за разговори с колеги и обсъждане на нови идеи. Вечерта се отдайте на по-спокойни занимания.

БЛИЗНАЦИ

Не прибързвайте

Ще започнете деня си с повече контакти и живи разговори, а това ще ви разведри и ще ви накара да се почувствате щастливи. Влизате доста лесно в ритъм и ще се почувствате сякаш сте в средата си. Възможни са дребни обърквания или пък обърквания в информацията, която получавате. Не си правете прибързани заключения.

РАК

Натоварен ден

Връщането към делничните задачи може да ви се стори натоварващо, но нямате време за размисъл, а ще ви се наложи да действате по-бързо. Можете да подредите плановете си и да нахвърляте важните задачи, за да не забравите някоя измежду многото. Вечерта потърсете уют и спокойствие, за да отдъхнете след натоварения ден.

ЛЪВ

Не ви се работи

Ще започнете деня уверено и с настроение. Вероятно всички ваши колеги ще разберат как точно сте прекарали дългия уикенд. Едва ли ще свършите нещо важно, тъй като сте на мнение, че след дългата почивка първият ден е за нагаждане и свикване с работната седмица, а не за активна работа.

ДЕВА

Сериозна работа

След празниците вие ще подходите сериозно към ангажиментите си и ще подредите плановете си с внимание. Денят е добър за обсъждане на нови проекти с колеги или ръководството, за отваряне на нова страница в плановете ви. Вече е есен и е време да започнете с по-сериозната част от работата си.

ВЕЗНИ

Динамичен ден

Усещате динамиката на днешния ден. Много от обстоятелствата днес ще се завъртят покрай вас и мнозина от вашите колеги и партньори ще имат нужда да се стиковат с вашите планове и намерения. Внезапно се с озовавате в центъра на събитията и може би се очертава да сте водещи в някои конкретни начинания.

СКОРПИОН

По-полека

Ще предпочетете по-тих старт на седмицата. Опитайте да се съсредоточите върху по-конкретни задачи и не се претоварвайте. Работата ви ще върви добре, ако избягвате разсейване и ненужни разговори. Денят носи стабилност във взаимоотношенията. Шефовете имат доверие във вас.

СТРЕЛЕЦ

Активни сте

За разлика от Скорпионите, вие днес ще искате да влезете бързо в ритъм и да се изявите. Денят е подходящ за общуване и споделяне на нови идеи. Ще искате да направите впечатление навсякъде, не е изключено и да искате да чуете всички разговори около себе си. Една част от деня ще прекарате в обсъждане и позитивни клюки.

КОЗИРОГ

Бъдете дейни

Направили сте си план и имате ясна визия какво точно трябва да свършите през днешния ден. Работата върви добре, защото сте подредили приоритетите си. Денят е добър за провеждане на разговори и за рутинни ангажименти. Чувствате се отпочинали и готови да поемете отговорности. От вас се иска да сте дейни днес.

ВОДОЛЕЙ

Време за действие

Усещате прилив на енергия и ентусиазъм. Усещате, че сега е моментът да действате и да се развивате. Осъзнавате, че почивните дни през септември вече привършиха, лятото също е само спомен и пред вас остават доста предизвикателства. Време е за действие и активност. Ще успеете.

РИБИ

Не отлагайте

След трите почивни дни ви се иска да си отпочинете още малко. Ще започнете деня лениво, без настроение и мотивация за работа, но ще ви залеят ангажименти, които трябва да бъдат свършени в рамките на днешното ви работно време. Подгответе се да действате, а не да отлагате.

Хороскоп за родените на 23.09. – Честит рожден ден! През следващата една година ще ви се иска да се разбирате добре с всички, да бъдете в хармония. Знаете, че в момента, в който изкажете мнението си, хармонията рухва. Но не се притеснявайте да кажете онова, което мислите. Пък дори и да се наложи да се защитавате понякога.

Тодор Емилов-Тео