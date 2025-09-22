Йордан Цонев: Нека помним, че свободата и независимостта не са даденост, а завет и отговорност

Уважаеми съграждани,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 22 септември – Деня на българската Независимост!

На този светъл ден преди 117 години в старопрестолно Търново българският народ заяви на света своята воля да бъде свободен и независим. Това е денят, в който българската държавност получи своето утвърждение и самочувствие, а България се нареди достойно сред суверенните нации.

Днес свеждаме глава в знак на признателност към онези държавници, воини и будители, които освен за Освобождението се бориха и за Независимостта на Родината. Благодарение на тях, ние живеем в съвременна България – с право да определяме своето настояще и бъдеще.

Нека помним, че свободата и независимостта не са даденост, а завет и отговорност. Те изискват нашето единство, труд и постоянство. Само така можем да запазим силата на българския дух и да осигурим добро и сигурно бъдеще за следващите поколения.

Пожелавам на всички ни здраве, вяра и упоритост, за да вървим напред с гордост и самочувствие! Нека запазим свободолюбивия си дух и националното си единство!

Честити 117 години Независима България!

Честит празник!

Йордан Цонев

Кмет на община Стражица