Фамилатлон
Горна ОряховицаОбщество

11-годишната Роксана Йонова спечели велосипед, над 300 семейства се забавляваха на Фамилатлон в Горна Оряховица

Ана Райковска 79 четения 0 Comments

11-годишната Роксана Йонова спечели голямата награда – велосипед, в дванадесетото издание на Фамилатлон.

Наградата й бе връчена от кмета на Общината Николай Рашков. Победителката е от Велико Търново, възпитаничка на СУ „Емилиян Станев“ и беше дошла със семейството си в Горна Оряховица специално за да участва във Фамилатлон.

Над 300 семейства и тази година се забавляваха заедно в дванадесетото издание на Фамилатлон в Горна Оряховица. Семейният празник се организира от Община Горна Оряховица, Горнооряховския младежки парламент и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Участниците и тази година имаха възможността да преминат през единадесет творчески и спортни ателиета, разположени в парк „Градска градина“. Сред тях бяха „Библиотекар“, „Опознавам своя град“, „Приключенска пътека“, „Робобатерия“, „Да бъдем екологични“.

Ателие „Таекуондо“ разкриваше тайните на бойното изкуство, а децата опитаха различни движения с момчетата и момичетата от ТК „Инвикта“. В ателие „Локомотив – 96“ участниците премериха сили в армрестлинга със спортисти от клуба, който е първият в България и до момента остава водещ и най-титулуван. В ателие „Слънчева система на ръката ми“ децата научаваха повече за планетите в Слънчевата система по забавен и нагледен начин. След това имаха възможност да си изработят гривничка от мъниста, в която всяко мънисто представлява планета от Слънчевата система.

В ателие „Дигитално семейство“ на Асоциация „Родители“ деца и родители се запознаха с опасностите в интернет и как биха могли да се справят с тях, а в ателие „Български и литература“ представители от Горнооряховския младежки парламент тестваха познанията на участниците по родния ни език и литература. Едно от най-забавните за децата бе ателие „Роботикс“ на Център „Креатива“, където овладяваха тайните на технологиите, свързани с програмиране и роботика, дигитално рисуване“, 3Д моделиране и принтиране.
След правилно изпълнение на задачите си семействата участници получаваха стикер върху своята карта. След събиране на стикери от всички ателиета семействата пускаха своята карта в прозрачна урна до сцената за участие в томбола.

В станалия традиционен за града семеен празник имаше много спорт и забавления с екипа от „Спортувам Инфо“.

Малчуганите се спускаха с въжен тролей, катериха изкуствена стена, забавляваха се в зона за стрелбище с детски автомати за Еърсофт и акробатична лента слик-слак.
Участниците имаха възможността да танцуват зумба с инструктори от Спортен център „Блуминг“ и да изпробват възможностите си на баскетбол заедно с треньори и състезатели на БК „Локомотив“. Забавляваха се с изпълненията на балет „Грация“, Алекс Карабоев и вокален състав Music sounds.
Имаше и много лакомства и млечни напитки за малчуганите, осигурени от фирми производители.

Ана Райковска

 

 

 

Вижте още

Бивш кадър на ОДМВР В. Търново стана шеф на Главна дирекция „Национална полиция“

Бивш кадър на ОДМВР В. Търново стана шеф на Главна дирекция „Национална полиция“

Галина Георгиева 3093 четения 0

Продават известния комплекс „Нигованка“ за 550 000 евро

БОРБА БГ 3033 четения 0

След множество инциденти в Беляковец си извоюваха легнали полицаи за главната улица

БОРБА БГ 396 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *