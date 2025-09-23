11-годишната Роксана Йонова спечели велосипед, над 300 семейства се забавляваха на Фамилатлон в Горна Оряховица

11-годишната Роксана Йонова спечели голямата награда – велосипед, в дванадесетото издание на Фамилатлон.

Наградата й бе връчена от кмета на Общината Николай Рашков. Победителката е от Велико Търново, възпитаничка на СУ „Емилиян Станев“ и беше дошла със семейството си в Горна Оряховица специално за да участва във Фамилатлон.

Над 300 семейства и тази година се забавляваха заедно в дванадесетото издание на Фамилатлон в Горна Оряховица. Семейният празник се организира от Община Горна Оряховица, Горнооряховския младежки парламент и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Участниците и тази година имаха възможността да преминат през единадесет творчески и спортни ателиета, разположени в парк „Градска градина“. Сред тях бяха „Библиотекар“, „Опознавам своя град“, „Приключенска пътека“, „Робобатерия“, „Да бъдем екологични“.

Ателие „Таекуондо“ разкриваше тайните на бойното изкуство, а децата опитаха различни движения с момчетата и момичетата от ТК „Инвикта“. В ателие „Локомотив – 96“ участниците премериха сили в армрестлинга със спортисти от клуба, който е първият в България и до момента остава водещ и най-титулуван. В ателие „Слънчева система на ръката ми“ децата научаваха повече за планетите в Слънчевата система по забавен и нагледен начин. След това имаха възможност да си изработят гривничка от мъниста, в която всяко мънисто представлява планета от Слънчевата система.

В ателие „Дигитално семейство“ на Асоциация „Родители“ деца и родители се запознаха с опасностите в интернет и как биха могли да се справят с тях, а в ателие „Български и литература“ представители от Горнооряховския младежки парламент тестваха познанията на участниците по родния ни език и литература. Едно от най-забавните за децата бе ателие „Роботикс“ на Център „Креатива“, където овладяваха тайните на технологиите, свързани с програмиране и роботика, дигитално рисуване“, 3Д моделиране и принтиране.

След правилно изпълнение на задачите си семействата участници получаваха стикер върху своята карта. След събиране на стикери от всички ателиета семействата пускаха своята карта в прозрачна урна до сцената за участие в томбола.

В станалия традиционен за града семеен празник имаше много спорт и забавления с екипа от „Спортувам Инфо“.

Малчуганите се спускаха с въжен тролей, катериха изкуствена стена, забавляваха се в зона за стрелбище с детски автомати за Еърсофт и акробатична лента слик-слак.

Участниците имаха възможността да танцуват зумба с инструктори от Спортен център „Блуминг“ и да изпробват възможностите си на баскетбол заедно с треньори и състезатели на БК „Локомотив“. Забавляваха се с изпълненията на балет „Грация“, Алекс Карабоев и вокален състав Music sounds.

Имаше и много лакомства и млечни напитки за малчуганите, осигурени от фирми производители.

Ана Райковска