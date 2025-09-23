13 медала за каратеките на „Етър“ от Национална купа в Габрово, Георги Марков и Борислав Благоев са шампиони

Карате клуб „Етър“ взе участие в Националната купа на България, проведена на 20 и 21 септември в град Габрово. В състезанието се включиха рекорден брой клубове 43, с над 600 каратеки. Великотърновският клуб бе представен от 11 състезатели в двата дни, които спечелиха 13 отличия. Шампиони станаха Георги Марков, на кумите индивидуално, при родените през 2012 година, в категория -55 кг, Борислав Благоев на кумите индивидуално 2014 кг в -35 кг. Благоев взе златото и на ката индивидуално. Сребърни медали спечелиха Амира Абулибде на кумите индивидуално джуниърки, в -59 кг, Ивайло Петков на кумите индивидуално в -50 кг, Радослав Русанов в – 45 кг , Дарина Кабакчиева на ката индивидуално до 8 години и Николай Николов на ката индивидуално до 8 г. С бронзови медали останаха: Денислав Радев на кумите индивидуално при кадети в -52 кг, Амира Абулибде на ката индивидуално при жени и джуниърки, Мария Валериева на ката индивидуално до 8 г, както и отборно момичетата до 8 години.

„Добро състезание за нас, стигнахме до 8 финала като малки детайли не ни позволиха да спечелим още златни медали, но имайки предвид, че сме в началото на сезона смятам, че в следващите състезания ще покажем повече. Следващата седмица ще участваме в силният турнир „Хърватска опън“ в град Риека, както и в Силистра с по- малките ни състезатели“, разказа треньорът Николай Лесичков.