Концерт събира пари за двойки с репродуктивни проблеми в Горна Оряховица

В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧАСТ ОТ ТУРНЕТО „КОНЦЕРТИ С КАУЗА“. Мероприятието има за цел да събере средства за двойки с репродуктивни проблеми, а посланици на благородната мисия са известни български изпълнители и талантливи млади хора в региона.

Инициативата ще премине под надслов „Да сверим биологичния си часовник навреме“. Част от приходите от концерта ще бъдат предоставени на кабинета за консултиране на двойки с репродуктивни проблеми в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица, който е единственият по рода си в Северна Централна България.

Събитието ще се състои от 19:00 ч. на 25 септември в Летния театър в железничарския град. На сцената ще излязат Петя Буюклиева, Милена Славова и Искрен Пецов. Със свои изпълнения ще се включат още дуетът Галя Георгиева и Наско Лазаров, група „Спринт“, Красимир Недялков, Даная Александрова, вокален състав “Графити”, вокално студио “Кантисимо“ и балет “Грация”.

По време на турнето ще бъдат раздадени листовки с полезна информация за възможностите и изследванията, които показват репродуктивния статус на жените, а част от средствата ще бъдат предоставени за инвитро процедура на семейство, за което мисията да станат родители е кауза.

Проявата се организира от агенция „Сребърен ключ“, Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ и студио „Спринт Проджект“ и с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Турнето се реализира и със съдействието на Конфедерация на труда „Подкрепа“ и парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика и комисията по култура и медии. Партньори са Агенция за публични комуникации „Профайл“ и Сдружение „Жени с кауза“.

Галина ГЕОРГИЕВА