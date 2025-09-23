Атрактивната Александра от Казахстан създаде сапунена феерия на Самоводската чаршия

Десетки сапунени балони полетяха от Самоводската чаршия за радост на деца и възрастни по обяд в празничния 22 септември.

В центъра на шоуто бе атрактивната и чаровна Александра Синяева от Казахстан. С буйни коси, огненочервена рокля и широка усмивка, тя бързо стана любимка на многобройната публика.

Александра живее от 9 години в България, омъжена е за българин, който изпълнява ролята на техническо лице. За поредна година са във Велико Търново за Нощта на Самоводската чаршия. Затова тези, които са гледали едночасовата й програма, я очакваха с нетърпение. „Много ни харесват вашият град и хората, защото са гостоприемни. Обичаме да подаряваме атракции и да носим радост на всички“, сподели тя за „Борба“.

С това изкуство тя се занимава от 3 години, но продължава да се усъвършенства и да мисли за нови програми. Основно Александра представя шоу с големи сапунени балони, интригуващо и за възрастните, които бързо забравят, че са такива и се забавляват наравно с децата. Научила се от интернет. Всеки ден се упражнявала в банята, дълго време нищо не се получавало, но не се отказвала. Защото целта им е да правят деца и възрастни щастливи.

Със съпруга й обикалят цяла България и показват шоуто си.

„Хубаво е, че опознаваме градове и села в страната и си намираме много приятели. Особено от селата, никога не излизаме с празни ръце, тръгваме си с моркови, плодове и какво ли още не. Много са любвеобилни хората тук“, допълва Александра, която никога не излиза суха.

Около 5 литра разтвор от вода, сапун, глицерин и усмивки отиват за едно шоу. Правят програма и през зимата, постилат килими, използват дим и така тя става още по-магична.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката