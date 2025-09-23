Бисер Алексиев реши дербито в Лясковец

С гол на Бисер Алексиев „Левски“ /Лясковец/ победи ФК „Лозен 1924“ /Сухиндол/ с 1:0 в среща от втория кръг в първенството на Елитната областна група. На стадион „Михаил Алексиев“ се получи здрав двубой, в който и двата отбора заложиха на футболни аргументи. В 20- ата минута бързият нападател на домакините напредна самостоятелно и след като елиминира защитата на гостите изпрати топката в мрежата на Васил Боев. Сухиндолци отговориха с натиск и центрирания към Даниел Димитров, който обаче този път бе зорко охраняван. Победата е втора за лясковчани от началото на сезона и заедно със „Земеделец 93“ /Козловец/ и „Изгрев 93“ /Царевец/ оглавяват временното калисарен с по 6 точки.

Козловчани, които са настоящите първенци на групата, спечелиха гостуването на „Удар“ /Бяла черква/ с 0:1. Единственият гол бе дело на Михаил Ганев в 29- ата минута.

ФК „Недан“ се наложи над „Ботев- Дебелец“ с 3:1. Владислав Трифонов откри резултата още в 3- ата минута, но в 9- ата Симеон Иванов изравни. Другите две попадения за домакините отбиляза бившият капитан на „Янтра 2019“ /Габрово/ Християн Кожухаров в 33- ата и 65- ата минути.