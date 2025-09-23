Близо 100 изпълнители и 18 пеещи семейства се включват в конкурса „Сребърна Янтра”

Силвия Кацарова е почетен председател на журито

Близо 100 индивидуални изпълнители се включват в XXIII издание на Международния конкурс за популярна песен „Сребърна Янтра“ във Велико Търново.

Най-малкият участник в надпреварата е 7-годишната Кристияна Коцева от старата столица.

Конкурсът ще се проведе между 26 и 28 септември на сцената на МДТ „К. Кисимов” в старата столица. Редом с индивидуалните изпълнители, които ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи, ще пеят и 18 семейства в категория Family group.

Във Велико Търново за конкурса ще пристигнат участници от 10 държави – Колумбия, Румъния, Латвия, Италия, Португалия, Молдова, Сърбия и България. За първи път се очаква да има изпълнители от Ватикана и Сан Марино.

Почетен председател на журито ще е Силвия Кацарова, а председател е проф. Сребра Михалева, която е преподавател от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Голямата награда на конкурса е гранпри и парична премия от 1000 лева. Скулптурата е дело на габровския творец Адриан Новаков. Сред наградите са тези на кмета на община Велико Търново, председателя на Великотърновския общински съвет, на областния управител, както и във всяка възрастова категория.