Четири попадения и червен картон в Царевец

„Изгрев 93“ /Царевец/ победи „Бъдеще“ /Бутово/ с 4:0 в среща от втория кръг в първенството на Елитната областна група. Двубоят на стадион „Тончо Маринов“ бе равностоен преди почивката, като и двата отбора имаха възможности. Калоян Димитров откри резултата в полза на домакините с удар по тревата, а през паузата гостите смениха вратаря си, който получи травма. Отново Калоян Димитров бе точен за 2:0 в 48- ата минута. В 67- ата тима от Бутово остана в намален състав, след като червен картон получи Димо Атанасов за удар на съперник. До края Милко Блажев и Георги Гечев добавиха по още едно попадение. Така „Изгрев 93“ записа втора поредна победа и заедно с „Левски“ /Лясковец/ и „Земеделец 93“ /Козловец/ разделят първите три места в класирането.