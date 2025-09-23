Доброволци от БЧК Велико Търново преминаха обучение за работа при бедствия

ДОБРОВОЛЦИ КЪМ БЧК ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАСТВАХА В РЕГИОНАЛНО УЧЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ БЕДСТВИЯ, аварии и кризи. Курсът се проведе в село Красен, община Иваново, и продължи в рамките на дните 20 – 22 септември.

Представителите на старата столица и региона демонстрираха висока мотивация, отлични умения, екипност и готовност за реакция в кризисни ситуации. Доброволците си тръгнаха удовлетворени и с още по-голям хъс за повишаване на подготовката си за работа в условия на бедствия, аварии и кризи.

По време на събитието доброволците преминаха специализирани обучения по първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа, оценка на нуждите, информационен мениджмънт и др.

Кулминацията на тренировъчните занятия беше мащабна симулативна ситуация. Доброволците разиграха реакция при обявено бедствено положение, предизвикано от земетресение и последвало наводнение.

БЧК е основна част от Единната спасителна система на Република България и има законово признати функции по Закона за защита при бедствия.

Галина ГЕОРГИЕВА