Какво вещаят звездите за сряда, 24 септември

Луната преминава от Везни в Скорпион. Сутринта може да започне с повече напрежение и трудности, особено ако задачите са ни много. Следобед имаме нужда да сме по-решителни и концентрирани. Денят е подходящ за приключване на важни дела, изчистване на недоразумения и по-смели стъпки, особено във втората си част. Нека използваме енергията на днешния ден за продуктивни действия, а не за спорове.

ОВЕН

Не прибързвайте

Опитайте да подредите и структурирате задачите си за днес. В сутрешните часове е възможно да имате определени колебания и да сте по-разсеяни от обичайното. В следобеда обаче чувствате прилив на енергия и ще действате решително и смело. Работата ще изисква търпение, не бъдете прекалено прибързани.

ТЕЛЕЦ

Имайте едно наум

Сутринта ще ви е трудно да се настроите на работен ритъм, но няма да имате много време, за да го направите. В следобеда очаквайте повече динамика. Имате нужда да вземете важни решения или да си направите също толкова важни изводи. Действие или постъпка на ваш колега ще ви накара да имате едно наум за него.

БЛИЗНАЦИ

Важен разговор

В сутрешните часове ще бъдете разсеяни и трудно ще свършите каквото и да било. По-различно ще е състоянието ви в следобедните часове, когато ще можете да организирате задачите си и да отметнете много работа. Възможно е да осъществите важен разговор и да разрешите проблем, който е възникнал в ежедневието ви преди време.

РАК

Завършвате задача

Началото на деня за вас ще е по-тежко, с усещане за липса на мотивация. В следобеда ще се мобилизирате и ще приключите една важна задача, която отлагахте от началото на миналата седмица. Възможно е да възникне спор у дома, но ще намерите толерантен и дипломатичен начин, за да го потушите. Вечерта ви очаква уют и спокойствие.

ЛЪВ

Налагате мнение

Денят ви ще започне с хаос в работата. Възможно е да получите противоречиви инструкции от ръководителите и нещата вместо да се подредят – да се объркат още повече. В следобеда ще вземете инициативата в свои ръце и ще наложите своето мнение. Може би така определено ще е по-добре.

ДЕВА

Не губете контрол

Денят за вас ще започне с повече напрежение. До обедната почивка ще имате усещането, че губите контрола над нещата, и ще имате нужда да организирате графика си по-прецизно. В следобеда ще ви се наложи да се занимавате с финансови разговори или уреждане на документи, касаещи пари и имоти. Ще се справите отлично.

ВЕЗНИ

Получавате признание

Сутринта ще ви бъде трудно да угодите хем на близките си, които искат внимание, хем и на служебните задачи, които ще се трупат една след друга. Ще се почувствате между чука и наковалнята, но в следобеда всичко ще си дойде на мястото. Тогава ще успеете да разпределите вниманието си и да получите желаното признание.

СКОРПИОН

Блестите

Сутринта се будите без настроение и тонус за работа. Вашето време идва в следобеда, когато ще влезете в стихията си – решителни, категорични и готови да поемете контрола над нещата. Ще ви се отвори възможност да поставите ново начало на проект или да наложите мнението си. Определено ви чака един по-бляскав ден.

СТРЕЛЕЦ

Не се жертвайте

Започвате сутринта разсеяни, желаещи да угодите на всички. Стремежът ви всички около вас да са щастливи ще ви постави в ситуации, в които трябва да правите компромис със себе си, да жертвате своето его. Още в следобеда ще осъзнаете, че е било излишно да го правите. Вечерта си легнете по-рано. Имате нужда от почивка и сън.

КОЗИРОГ

Служебен проект

Денят ви носи повече ангажименти, но и сигурно удовлетворение от постигнатите резултати. Очаквайте по-напрегната сутрин, но в следобеда ще наложите контрол и ще овладеете всички ситуации. Очаква ви разговор с ръководството, което ще ви предложи да се включите в нов служебен проект. Приемете. За добро е.

ВОДОЛЕЙ

Проявете твърдост

Ще прекарате сутрешните часове в повече разговори. Възможно е да ви разсейват разни дреболии. В следобеда проявете повече твърдост, за да защитите позицията си. Вие знаете, че мнението ви е правилно, но все се страхувате да не обидите някого, когато излагате гледната си точка.

РИБИ

Енергичен следобед

В сутрешните часове се чувствате без тонус и енергия. Оставете това време за по-леки и обикновени задачи. В следобеда ще се мобилизирате и ще завършите важна задача, която сте започнали през миналата седмица. Възможно е да ви потърсят за съвет и ще го направите с готовност. Вечерта ви носи повече спокойствие.

Хороскоп за родените на 24.09. – Честит рожден ден! Предстои ви година на смели стъпки и по-съществени решения. Ще успеете да затворите важен етап от живота си и да поставите основите на нещо ново.

Тодор Емилов-Тео