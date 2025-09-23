Къде няма да има ток утре
24.09.2025 г.
От 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
Гр. Велико Търново – ул. „Момина Крепост“ № 1 и № 2 , ул. „Никола Габровски“ № 29.
Гр. Велико Търново м-ст Дълга лъка – промишлена зона, фирмите – „ЕКО МАРКЕТ ДИСТРИБЮШЪН ООД“ , „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ , „ВЕНЦИ ЕООД“.
гр. Елена – ул. „Й. Й. Брадати“ в началото, ул. „Крайбрежна“, ул. „И. Макариополски“, ул. „Архитект Миланов”, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Иван Момчилов“ след №60, ул. „Пролет“ 1 и 2, ул. „Чуката“, ул. „Костовска“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Опълченска“; ул. „Мир“ ул. „Осми март“, ул. „Теменуга“, ул. „Синчец“, ул. „Дойно Граматик“, ул. „Емилиян Станев“, ул. „Иван Кирилов“, ул., Домашен Соц. Патронаж, Социално подпомагане, градина „Радост”, Съд, Прокуратура , Пожарна, Полиция, Поща, фирми: „Перун”, ‘Панда 2”, хотел „Елени палас”, община „Елена”, Царица „Елена”, супер „Царица Елена”, банка „ДСК”, ДЗИ сладкарница „Лилия”.