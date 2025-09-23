Къде няма да има ток утре

24.09.2025 г.

От 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Велико Търново – ул. „Момина Крепост“ № 1 и № 2 , ул. „Никола Габровски“ № 29.

От 9:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: ч. доч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Гр. Велико Търново м-ст Дълга лъка – промишлена зона, фирмите – „ЕКО МАРКЕТ ДИСТРИБЮШЪН ООД“ , „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ , „ВЕНЦИ ЕООД“.

9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Стражица – северната част на града , ТП ЗМК, ТП Пирин, ТП Сидер Войвода, ТП Камчия, ТП Искър, ТП Болница, ТП 15, ТП Общежитие, ТП Отец Паисий, ТП 5, ТП Бузлуджа, ТП Стефан Караджа, ТП Кокиче, ТП Бенковски, ТП КОМ, ТП Градина. Отч. доч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: