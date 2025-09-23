Общество

Къде няма да има ток утре

БОРБА БГ 393 четения 0 Comments

 24.09.2025 г.

От 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Велико Търново – ул. „Момина Крепост“ № 1 и № 2 , ул. „Никола Габровски“ № 29.

От 9:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Велико Търново м-ст Дълга лъка – промишлена зона, фирмите – „ЕКО МАРКЕТ ДИСТРИБЮШЪН ООД“ , „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ , „ВЕНЦИ ЕООД“.

От 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Стражица – северната част на града, ТП ЗМК, ТП Пирин, ТП Сидер Войвода, ТП Камчия, ТП Искър, ТП Болница, ТП 15, ТП Общежитие, ТП Отец Паисий, ТП 5, ТП Бузлуджа, ТП Стефан Караджа, ТП Кокиче, ТП Бенковски, ТП КОМ, ТП Градина.
От 9:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Елена – ул. „Й. Й. Брадати“ в началото, ул. „Крайбрежна“, ул. „И. Макариополски“, ул. „Архитект Миланов”, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Иван Момчилов“ след №60, ул. „Пролет“ 1 и 2, ул. „Чуката“, ул. „Костовска“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Опълченска“; ул. „Мир“ ул. „Осми март“, ул. „Теменуга“, ул. „Синчец“, ул. „Дойно Граматик“, ул. „Емилиян Станев“, ул. „Иван Кирилов“, ул., Домашен Соц. Патронаж, Социално подпомагане, градина „Радост”, Съд, Прокуратура , Пожарна, Полиция, Поща, фирми: „Перун”, ‘Панда 2”, хотел „Елени палас”, община „Елена”, Царица „Елена”, супер „Царица Елена”, банка „ДСК”, ДЗИ сладкарница „Лилия”.

За още информация https://www.energo-pro.bg/bg/planirani-prekysvanija.

Вижте още

Възстановяват и разширяват свинекомплекса в Свищовско, който беше съсипан от африканска чума

Галина Георгиева 3498 четения 0

Област Велико Търново е втора в България по брой на населени места без нито един жител

БОРБА БГ 1026 четения 1

Интригуващ велопоход на „Търново рънс“ отвежда до Леденик и кулата на Шемши бей

Ана Райковска 753 четения 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *