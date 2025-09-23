Четирима министри, зам.-министър и експерти разясняваха във Велико Търново въвеждането на еврото

Приемането ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност. Членството ни в нея елиминира разходите за превалутиране от лева в евро, означава повече инвестиции, предприятия, работни места, икономически растеж и респективно по-високи доходи, заяви във Велико Търново финансовият министър Теменужка Петкова.

Общо четирима министри – на финансите Теменужка Петкова, на електронното управление Валентин Мундров, на отбраната Атанас Запрянов и на туризма Мирослав Боршош бяха във Велико Търново като част от информационната кампания за въвеждане на еврото. Тук бяха и зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, членът на УС на БНБ Илия Лингорски, зам.-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков, представители на институции и експерти на национално ниво, ангажирани с въвеждането на еврото.

Целта на присъствието им в старата столица е да се срещнат в Голямата зала на Общината с представители на бизнеса, местната власт и граждани и да отговарят на всички техни въпроси свързани с единната европейска валута, която става и национална валута от 1 януари 2026 г.

А до влизането ни като пълноправен член в еврозоната остават 100 дни. Модератор на събитието бе Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет. Информационната кампания се провежда от финансовото министерство и БНБ и целта й е преминаването към еврото да стане максимално плавно. Планирани са над 100 подобни събития в цялата страна.

Теменужка Петкова развенча три мита, които се разпространяват от хора в страната против еврото. „Първият мит е,че цените на стоките и услугите ще се увеличат. Това е абсолютно невярно, еврото само по себе си не води до увеличаване на цените. Вторият е, че някой ще ни открадне парите, българските левове. Това също не е вярно, защото няма да има нито един български лев, който българските граждани и бизнес, да загубят. Причината е, че БНБ ще превалутира левовете в евро без ограничения във времето и то по фиксирания курс 1.95583 и без каквато и да е било такса. Търговските банки и „Български пощи” ще превалутират за първото полугодие безплатно. Третият мит, който се разпространява е, че България ще стане по-бедна. Това не е така. Всеки може да види какъв е стандартът на живот в страните от еврозоната. Няма държава от ЕС, която се е присъединила към еврозоната, икономическият й растеж да бележи спад. Тенденцията е точно обратната”, категорична бе тя.

„Пълноправната ни европейска интеграция е именно това, за което мечтаеха националните ни водачи.

Тяхната мечта беше за независима и равноправна на другите държави България. Днес сме на финалната крачка това да се случи. Хората трябва да знаят, че еврото е просто инструмент в работата на по-значителното вдигане на жизнения стандарт, към това всеки да получава повече доходи, а не все да цъкаме с език и да казваме как ще ги стигнем останалите държави”, каза домакинът на информационната среща кметът на Велико Търново Даниел Панов при откриването й.

Преди срещата изявление пред медиите направи представителят на УС на БНБ Илия Лингорски: „Ние работим изключително интензивно по подготовката за обмяната на валутата още от началото на тази година и е свързано с много логистични усилия както с доставката на евробанкнотите, така и с отсичането на евромонетите. В момента най-важното е обучението на всички от частния и банковия сектор, в пощенската мрежа, които ще бъдат ангажирани с този много голям процес. Особено в банковата система тази подготовка е много напреднала и ние нямаме съмнение, че и логистиката, и самата обмяна ще бъдат обезпечени и ще протекат в една спокойна среда”, заяви той. Банковият експерт не пожела да уточни каква сума ще ни е нужна за старта.

„Важно за гражданите е, че БНБ ще обменя левове в евро безсрочно и без никакви такси.

И за да бъде най-лесно за всички, нека хората да се стремят да държат минимални количества левове в брой, защото най-удобният и автоматичен начин за обмен ще бъде чрез банковите им сметки. Освен това, така обмяната ще бъде по най-добрия курс, по фиксинга на БНБ. „Български пощи” имат много важна и специфична роля, особено в тези населени места, където няма банкови клонове. А по отношение на търговците, важна е комуникацията им с банките”, уточни представителят на БНБ.

В момента резервните активи на БНБ са за това да обезпечат българския лев. С преминаване към еврото няма да има нужда да обезпечаваме с евро, тъй като то става наша валута. А след 1 януари БНБ, която е доказала, че притежава много висок професионален капацитет, вече ще може да поеме управляването на резерви и на Европейската централна банка.

Ана Райковска

Сн. авторката