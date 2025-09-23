Община Велико Търново надгражда грижите в домашни условия за хора в неравностойно положение
Министърът на финансите и експерти разясняват на великотърновци прехода към европейската валута

На 23 септември, вторник, от 14 до 17 ч. община Велико Търново ще е домакин на едно от големите регионални събития в национален мащаб относно въвеждането на европейската валута от 1 януари 2026 година.

Събитието ще бъде открито от кмета на община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов и министъра на финансите Теменужка Петкова.

В информационната среща участие ще вземат представители на местните власти, бизнеса и гражданите. Целта на инициативата е да информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута.

По време на събитието присъстващите ще имат възможност да се срещнат с ръководители и експерти от ключови институции, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото, и лично да зададат своите въпроси.

