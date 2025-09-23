Музиканти от ДЮФА „Българче“ обраха първите награди на фолклорен фестивал

С две първи индивидуални награди, както и с първа награда за гайдарския състав се завърнаха инструменталистите на ДЮФА „Българче“ от XI национален фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица“. Търновчетата ни зарадваха в навечерието на Деня на Независимостта.

Михаил Топалов спечели първа награда в категория инструменталисти до 12 години, а Георги Иванов – първа награда в категория инструменталисти до 18 години.

От миналата година диригент и ръководител на народния оркестър е Антон Стойчев, поел отговорната задача от доц. Митко Димитров.