Нов автомобил за Домашния социален патронаж в Павликени

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ПАВЛИКЕНИ СЕ СДОБИ С НОВ АВТОМОБИЛ „РЕНО“.

Придобивката ще се използва в мисията за доставка на топла храна директно до домовете на потребителите. Возилото е закупено от Община Павликени, а осигуряването му е с цел обновяване на автопарка на социалното звено.

Над 320 потребители ежедневно получават храна от Домашния социален патронаж. Това са възрастни хора, лица с увреждания, самотно живеещи и такива в невъзможност за самообслужване.

