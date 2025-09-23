Крими

Постоянен арест за 24-годишен за държане на марихуана с цел разпространение

БОРБА БГ

По искане на Окръжна прокуратура Велико Търново е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Ф.Ф.

Той ще отговаря за това, че на 12 септември 2025 г. в градски парк и в жилището си е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана, с общо тегло 45.437 грама, на стойност 914.16.
С постановление на Окръжна прокуратура Велико Търново от 13 септември той бе задържан за срок до 72 часа, с цел обезпечаване явяването му пред Окръжен съд Велико Търново за разглеждане на искането на ВТОП за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Съдът е приел доводите на прокуратурата, че са налице всички кумулативно изискуеми и визирани в разпоредбата на чл. 63 от НПК предпоставки за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.
За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет до сто хиляди лева. От събрания по делото доказателствен материал към настоящия момент може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен.

Налице е опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Окръжен съд Велико Търново, с което по отношение на Ф.Ф. е взета най-тежката мярка за неотклонение, подлежи на обжалване пред Апелативен съд В. Търново.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура Велико Търново.
Веселина АНГЕЛОВА

