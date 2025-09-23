През септември силни емоции и неочаквани обрати заради двете затъмнения – слънчево и лунно

През септември от нас ще се иска повече осъзнатост, търпение и вътрешна работа. Началото на месеца е белязано от ретроградното движение на Сатурн в Риби. Време, в което можем да поставим граници, да се замислим върху това дали умеем да казваме „не“ и дали хората зачитат нашето пространство. През първата половина от месеца Меркурий е в Дева, носейки яснота в мисленето и конкретност в плановете. Имаме възможност да отметнем доста работа, без да се разсейваме. Септември е и месец на затъмненията – периоди, които носят силни емоции и неочаквани обрати. Лунното затъмнение на 7 септември в Риби ще извади на преден план още веднъж нуждата да поставяме граници и да отсяваме хората, с които общуваме по интереси. Слънчевото затъмнение на 21 септември в Дева ще ни подтикне да започнем на чисто. Да се освободим от ненужното и да подредим живота си с повече ред и яснота. Втората половина на месеца ще ни срещне с нови предизвикателства и възможности. Меркурий навлиза във Везни от 18 септември и ще внесе повече баланс във взаимоотношения и умение да гледаме ситуациите от различни ъгли. Венера навлиза в Дева от 19 септември. Ще бъдем по-практични, грижовни и внимателни към малките жестове. Малките действия ще имат по-голяма стойност от големите обещания. На 22 септември Марс навлиза в Скорпион, давайки мощна доза енергия, воля и страст. В същия ден Слънцето преминава във Везни и настъпва астрономическата есен – период на баланс, хармония и фокус върху партньорствата. Септември завършва с усещане за обновление и емоционална дълбочина. Кара ни да се гмурнем навътре и да се разделим с излишното. Месец на прекъсването, за да има място за започване на нещо ново.

ОВЕН

Нови професионални възможности

През септември ще се завърнете със замах на работната арена. Слънцето се движи в сектор от хороскопа ви, който отговаря за работата и професионалните ви задължения. На 2 септември Меркурий преминава в Дева и ще ви дари с умението да водите преговори като истински лидери. Тази комбинация ще ви постави на върха на служебната стълбица. Внимавайте за конфликти, когато вашият управител Марс застава в напрегнат аспект с Юпитер на 4 септември. Ситуацията може бързо да ескалира. Ако можете, отделете време за почивка. На 7 септември по време на лунното затъмнение ще имате възможност за уединение и размисъл. На 18 септември Меркурий сменя посоката си и поставя акцент върху комуникацията ви с партньори. Сега е моментът да изгладите недоразуменията. Венера навлиза в Дева и ще донесе хармония в колектива. Слънчевото затъмнение на 21 септември може да ви донесе нова позиция в работата. Не я пропускайте. На 22 септември Марс активира зоната на вашите финанси и ви зарежда с амбиция. Не е изключено заслужено повишение. Повишение, за което вие се борите и заслужавате.

ТЕЛЕЦ

Дни за любов

За вас септември ще бъде особено вълнуващ в любовен план. На 2 септември Меркурий и Слънцето засилват вашето очарование и с един поглед можете да привлечете интересен нов човек в живота си. Ако вече имате партньор, дългите разговори ще ви сближават още повече. Лунното затъмнение на 7 септември може да донесе изненадващо признание от приятел, което ще промени динамиката във вашите взаимоотношения. На 15 септември звездите ви насърчават към смело романтично признание. Венера и Марс са в хармоничен аспект и ще ви дадат сила да бъдете откровени с хората около себе си и с половинката. На работното място ще се наложи да изкажете мнение след 18 септември, когато Меркурий премине във Везни и ви подари дипломатическа мисъл и правилен изказ. На 19 септември Венера навлиза във вашия сектор на истинската любов. Очаква ви сладък, почти меден месец с любимия ви човек. Слънчевото затъмнение на 21 септември може да ви донесе годеж, брак, бебе или нова връзка. Внимавайте обаче с тона си на 22 септември, когато Марс засяга зоната на партньорствата в живота ви. Прекалената настойчивост може да изнерви близките ви. В същия ден Слънцето навлиза във Везни и ще ви постави в лидерска позиция. Вашият екип ще успее във всички начинания.

БЛИЗНАЦИ

Успешен месец

Септември за вас започва с акцент върху дома и семейството. От 2 септември вашият управител Меркурий навлиза в сектор от хороскопа ви, който отговаря за семейните работи. Обърнете повече внимание на близките си. Може да ви се наложи да направите битови ремонти или семейни събирания. На 6 септември Уран започва ретроградна фаза във вашия знак. Избягвайте резките промени във външния вид или в стила си на поведение. По-добре е да се придържате към сигурното и утвърденото. Лунното затъмнение на 7 септември може да донесе шокираща промяна в професионалната ви сфера – ситуация, която първоначално ще ви стресне, но по-късно ще се окаже благословия под прикритие. От 18 септември Меркурий преминава във Везни и ви прави по-обаятелни от всякога. Умението ви да флиртувате ще бъде на висота. Ден по-късно Венера ще внесе хармония у дома. Нови мебели или освежаване на интериора ще преобразят пространството ви. Същият ден е благоприятен за преодоляване на лични трудности. Слънчевото затъмнение на 21 септември дава зелена светлина за нови начинания, включително покупка на имот или стартиране на по-голям проект. На 22 септември Марс ви дава шанс да блеснете с инициативност. До края на есента може да се изкачите по стълбицата към успеха. В края на месеца звездите ви дават любов, подкрепа, а за необвързаните – и шанс да срещнат подходящата половинка.

РАК

Страстта царува до ноември

Септември е месец, през който пътуванията ще ви носят радост и вдъхновение. Кратки екскурзии или далечни маршрути ще освежат края на лятото, а от 2 септември Меркурий във Везни ще ви помогне да намерите най-добрите оферти и да организирате всичко с лекота. Лунното затъмнение на 7 септември е идеално за круиз или морско приключение. Балансът между домашния уют и времето, прекарано на път, става по-лесен от 18 септември, когато Меркурий преминава във Везни, а още на 19-и Венера ще внесе романтика в кратките пътувания. Втори меден месец или спонтанно бягство с любим човек ще ви сближи още повече. Слънчевото затъмнение на 21 септември е чудесно за пътуване, което може да промени възгледите ви и да ви предаде нов поглед върху нещата. Ден по-късно Марс ще запали огъня на любовния ви живот – страстта е във възход чак до ноември. В същия ден Слънцето ще насочи вниманието ви към дома, където ще се почувствате в истинска хармония след динамичния месец на приключения и пътешествия…

ЛЪВ

Допълнителни приходи

Финансите ви през септември могат да ви поднесат изненади, и то в добрия смисъл на думата. Още от 2 септември Меркурий и Слънцето ще ви помогнат да намерите нов източник на доходи, който ще ви подсигури допълнителни приходи през последното годишно тримесечие. Идеите ви ще се окажат доста печеливши. Лунното затъмнение на 7 септември може да донесе приток на средства, но имайте предвид, че тези възможности са като комета. Те бързо изгряват и също толкова бързо изчезват. От 18 септември, когато Меркурий се настани във вашия трити дом, общуването ще стане по-гладко и дипломатично. Чудесен момент да изгладите недоразумения с близки. Венера на 19 септември усилва чара ви и ви помага по-лесно да привличате пари и подкрепа. Слънчевото затъмнение на 21 септември обещава нов източник на доходи – нова работа или страничен проект, който да задвижите през четвъртото тримесечие на 2025 година. От 22 септември Марс ще ви подтикне към промени у дома – дори свеж слой боя ще преобрази обстановката. В същия ден Слънцето преминава във Везни и ще ви помогне да направите няколко кратки и щастливи пътувания до края на месеца. Не забравяйте, че през последната десетдневка на септември вие ще имате сили и кураж да осъществите значителни промени в живота си.

ДЕВА

Увереността ви расте

Слънцето и вашият управител Меркурий се движат във вашия знак на 2 септември, носейки ви сияние и харизма. Това е вашият сезон – време да блеснете и да привлечете заслуженото внимание. Ще усетите прилив на увереност, а комплиментите няма да закъснеят. Лунното затъмнение на 7 септември може да разкрие важна истина за връзка, която да доведе до трайна промяна. Приемете я като стъпка напред. Изчакайте с важните решения около 17 септември, когато Меркурий е в опозиция на Сатурн. Тогава е по-добре да отложите ходовете си. След 18 септември, когато Меркурий се премести в сектора от хороскопа ви, който отговаря за личните финанси, ще имате зелена светлина за интервюта или обсъждане на пари и инвестиции. Венера влиза във вашия знак на 19-ти, подтиквайки ви да обновите своята визия – нова прическа или стилно облекло ще ви освежат и вдъхнат самочувствие. Слънчевото затъмнение на 21-ви е моментът да представите новия си облик и да оберете овациите. В същия ден движението на Марс в Скорпион ще ви дари с воля и решителност. Ще се чувствате способни да преместите планини дори. На 22 септември Слънцето преминава във вашия дом на финансите и е време да насочите енергията си към работа и печалба. Свършиха отпуските, време е да поработите по-здраво и да започнете да печелите по-сериозно.

ВЕЗНИ

Наяве излизат тайни

Септември ви носи потребност от спокойствие и нужда от повече усамотение. Още на 2-ри септември, когато Меркурий е в съвпад със Слънцето, ще усетите желание да се оттеглите от шума и да се потопите в тишината на вътрешния си свят. Обичайно сте хора на връзките и партньорствата, но този период ще ви покаже колко ценна може да бъде личната самота. Лунното затъмнение на 7 септември поставя акцент върху здравето. Време е да прегледате грижите, които полагате за себе си и да направите нужните консултации със специалисти. На 18 септември Меркурий навлиза във вашия знак и ви дарява с умения да се изразявате точно и въздействащо. Това е момент, в който можете да изразите идеите си и да започнете творчески проект. Венера, вашият управител, ще ви помогне да се насладите на тайни романтични преживявания след 19 септември. Слънчевото затъмнение на 21 септември обаче може да извади на светло скрита истина, която да промени хода на определени събития в личния ви живот. На 22 септември Марс ще насочи енергията ви към повече работа и възможност за печалби, а Слънцето ще навлезе във вашия знак, поставяйки началото на вашата нова лична година. Ще блестите, привличайки внимание и възможности, а усмивката ви ще бъде вашето най-силно оръжие.

СКОРПИОН

Социален живот, любов и авантюри

За вас септември ще бъде пълен със социални събития, особено след като на 2 септември навлезе в Дева. Късното лято обещава повече вечери с приятели, концерти и фестивали, които ще ви извеждат по-често от дома. Лунното затъмнение на 7 септември може да ви поднесе романтична изненада като случайна среща с нов обожател или неочаквано завръщане на бивш партньор. На 19 септември Венера ще ви дари с чар и популярност. Отново са възможни романтични срещи, покани за събития и приятни вечери навън, ако времето го позволява. Слънчевото затъмнение на 21 септември е чудесно за парти. Съберете приятелите си и празнувайте. Най-важната новина за вас е, че на 22 септември Марс се придвижва във вашия знак, където ще остане до 4 ноември. Това ще активира волята ви, ще ви даде сили да премахнете препятствията и да постигнете голяма част от идеите си. В същия ден Слънцето преминава във Везни, напомняйки ви да пазите баланс и да не се претоварвате, колкото и сили да имате и колкото да сте изкушени от динамиката на месеца.

СТРЕЛЕЦ

Нови възможности

Септември предстои да бъде изключителен месец за вашата кариера. Слънцето грее ярко на върха на кариерата в хороскопа ви, а на 2 септември Меркурий се присъединява към него, подсилвайки лидерските ви качества и ролята ви на вдъхновяваща личност. Ако вложите енергия в този динамичен аспект, ще впечатлите колегите си и дори по-широка аудитория. Все пак, внимавайте около 4-о число, когато квадратурата между Марс и Юпитер може да провокира лицемерие или прекомерна самоувереност. Това определено може да навреди на репутацията ви. На 7 септември лунното затъмнение ще изисква внимание към семейството. Възможно е напрежение, което ще трябва да овладеете бързо. След 18-и, когато Меркурий премине във вашия 11 дом социалният ви живот ще се оживи. Време е и за разпускане след толкова много работа. На 19 септември Венера ще ви донесе признание, похвали и успехи. Слънчевото затъмнение на 21 септември може да бъде звездният ви миг – възможно е повишение, нов шанс и дори слава. На 22-ри Марс ви предупреждава, че около вас ще се навъртат хора със задкулисни действия. Движението на Слънцето във Везни в края на месеца ще ви изкуши с повече социални изяви. Месецът завършва с успех.

КОЗИРОГ

Късен отпуск и успех в службата

Септември ще бъде вълнуващ месец за вас. Краят на лятото може да ви подтикне да направите още едно пътуване, преди времето да се промени. Силният акцент върху сектора на пътуванията гарантира възможности да стигнете толкова далече, колкото си пожелаете. Най-благоприятните дни за пътувания са окол 7 септември, когато настъпва лунното затъмнение, както и около 21 септември, когато е слънчевото затъмнение. По една или друга случайност, точно тези дати съвпадат и с по-дългите септемврийски уикенди. Кариерата ви ще получи силен тласък след 18 септември, когато Меркурий навлиза във вашия 10-и дом. Бързата ви мисъл и находчивост ще ви превърнат спасител на екипа. Пътуванията могат да придобият романтичен оттенък, след като Венера навлезе в Дева на 19 септември. Ако имате партньор, общите ви пътувания ще укрепят връзката ви. Ако пък сте необвързани, очаквайте интересни запознанства .на 22 септември Марс ще ви помогне да бъдете център на вниманието, душата на компанията – както в личен план, така и в професионален. Очаквайте към края на месеца да се докажете по един неоспорим начин в службата. Ще предизвикате завистта на колегите, защото хем ще го давате лежерно през месеца и ще ползвате отпуск при всеки един удобен момент, хем в края на месеца ще имате повече заслуги от всички останали.

ВОДОЛЕЙ

Добри финансови новини

Септември е чудесен месец, ако желаете да обърнете по-специално внимание на финансите си. Слънцето акцентира темата за бюджета ви, а след 2 септември, когато Меркурий навлиза в дева, ще имате шанс да разгледате внимателно приходите и разходите си. Не е изключено да откриете „течове“, които до този момент сте пропускали. Вашият управител Уран става ретрограден на 6-и и това би бил сигнал да не бързате с големи промени, а да обмисляте внимателно всяка стъпка. Лунното затъмнение на 7-и също поставя акцент върху финансов въпрос, който ще изисква незабавна реакция – например неочаквано плащане. От 18 септември Меркурий ще ви подтикне да мислите за далечни пътувания. Ако бюджетът ви го позволява, планирайте една кратка почивка. Добри новини идват на 19 септември, когато Венера активира зоната на общите ви ресурси. Възможен е бонус, повишение на заплатата или приходи в семейството, които ще ви доставят неочаквано финансово облекчение. Слънчевото затъмнение на 21-ви носи още един шанс за приходи, а от 22 септември Марс ще огрее кариерния сектор от хороскопа ви, засилвайки вашите амбиции и готовността да поемате рискове. До ноември можете да се изкачите на по-висока позиция. В същия ден Слънцето активира и вашия 8-и дом – знак, че при вас месецът ще завърши с още по-големи печалби.

РИБИ

Отстоявайте личните си граници

През септември личните и професионалните ви взаимоотношения ще поставят търпението ви на изпитание. Слънцето и Меркурий създават благоприятна среда за смислени разговори, но ретроградният Сатурн във вашия знак от 1 септември ви напомня, че е важно да отстоявате и защитавате личните си граници. През последните години научихте колко ценно е да казвате „не“, а сега ще трябва да практикувате точно тази сила на волята си. Лунното затъмнение на 7 септември може да провокира ситуация, в която някой ще се опита да премине тези граници – не допускайте това. Финансовите ви дела ще се подобрят след 18 септември, когато Меркурий преминава във Везни. Всякакви ваши идеи ще ви носят печалби и създават спокойствие. Венера, влизайки във вашата зона на партньорствата на 19 септември, ще смекчи напрежението и ще върне хармонията във взаимоотношенията ви. Слънчевото затъмнение на 21 септември може да ви поднесе ново начало в любовта – с настоящата половинка или пък с нов човек. На 22-ри Марс активира сектора на пътуванията в хороскопа ви и ще ви вдъхнови да планирате далечни маршрути. Мечтайте, дерзайте и пътувайте. Насладете се на живота.

Тодор Емилов-Тео