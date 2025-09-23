Прокуратурата даде на съд син, пребил до смърт баща си

Окръжна прокуратура Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу А. М., на 28 години, който е обвинен за това, че на 1 септември 2024 г. е пребил до смърт баща си.

Злодеянието е по непредпазливост, вследствие на две средни телесни повреди, умишлено причинени в нощта срещу 3 август миналата година.

Драмата се разиграла в семейния дом в село Поликраище. След лют скандал младият мъж се нахвърлил с юмруци и ритници върху баща си.

Обвиняемият живеел заедно с родителите си, брат си и неговата жена в с. Поликраище. Той често употребявал алкохол, в резултат на което ставал агресивен към близките си и често се карал с баща си.

В злополучната нощ се прибрал от работа, скарал се с баща си, А. М. му нанесъл побой, при който пострадалият паднал по стълбите. На следващия ден И. М. се почувствал зле, откаран бил в болницата във Велико Търново, но въпреки проведеното лечение след броени дни починал в болничното заведение. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.