Седмица на спорта стартира във Велико Търново

Във Велико Търново стартира седмица на спорта – с разнообразни занимания, които ще се провеждат в парк „Дружба“. За втора поредна година спортни клубове от старата столица се включват в Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца.

С подкрепата на Общината, в периода 23-30 септември, паркът ще се превърне в арена на спорт и добро – седмицата е посветена на активността и подкрепата за всяко дете.

Програмата на спортните дейности започна днес с тренировки по муай тай. Утре от 17:00 до 18:30 часа ще има занимания по хандбал. В следващите дни са предвидени:

25.09 – Бокс | 17:00–18:30 ч.

26.09 – Футбол | 18:00–19:30 ч.

27–28.09 – Велосипедно състезание „Пъмп Трак“ | 09:00–18:30 ч. (27.09) / 09:00–16:30 ч. (28.09)

29.09 – Волейбол | 17:00–18:30 ч.

30.09 – Федербал | 17:30–18:00 ч.

Целта на инициативата е да гарантира правото на всяко дете на закрила от насилие и да насърчи активното участие на обществото в изграждането на безопасна и подкрепяща среда.