Старата столица става сцена на най-добрите биопроизводители в България

Ще гостуват д-р Енджи Касабие, Васил Найденов, Графа и Ути Бъчваров

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ.

Домакин на събитието е Велико Търново, а щандовете ще бъде разположени в парк „Марно поле“. В рамките на дните 26 – 28 септември посетителите ще имат възможност да се докоснат до огромно разнообразие от био и натурални храни, напитки, суровини, материали и козметика.

Биофестът ще премине с богата празнична програма, безплатни дегустации, демонстрации на живо, концерти и активности за малки и големи. Всеки ще има шанс да се докосне до уникалните продукти, създадени по екологично чист начин, да получи ценни съвети за здравословен и устойчив начин на живот.

На мероприятието ще има специални гости. Известният кулинар и тв водещ Ути Бъчваров ще приготви на живо огромна традиционна българска баница. За целта ще използва изцяло биопродукти и ще я изпече върху барбекю с дървени въглища.

Д-р Енджи Касабие ще внесе още колорит и ентусиазъм на празника. В специална „Биолаборатория на живо“ тя ще покаже на практика защо биохраните са по-здравословни от конвенционалните, ще приготви полезни и лесни за всеки рецепти – смути за енергия, биомаска за лице, бърза биозакуска и други изненади.

Д-р Касабие ще говори и за връзката между емоциите и храната – защо често ядем, когато сме стресирани, как да се справим с емоционалното хранене и защо е по-добре да се доверяваме на биопродукти и локални производители.

Шеф Ивайло Иванов пък ще приготви автентичен биокачамак. В рамките на кулинарен панел той ще сподели професионални тайни за това как да съчетаваме биопродуктите в ежедневното меню и как да ги съхраняваме у дома, за да запазят ценните си качества.

През трите дни ще има целодневен пазар и изложение на сертифицирани биопроизводители. Безплатни дегустации на храни и напитки, образователни и творчески игри за деца, които превръщат ученето в приключение. Предвидени са състезания по разделно събиране на отпадъци, конкурс за най-красиво биопано, засаждане на растения в „Направи си сам градина”, моделиране с глина, апликиране, икебана, спортни игри на открито, морски шах и още много други.

Всички активности са напълно безплатни и достъпни за всички посетители.

Фестивалът ще подари на присъстващите безплатни концерти под открито небе на Васил Найденов и Графа. Изява ще имат и талантливите музиканти от Junior Band.

По време на събитието ще бъдат връчени първите годишни награди за биопроизводители на България в различни категории. Призове ще има и за общините с най-значим принос в развитието на биопроизводството и храненето с биопродукти у нас. Организатор на мероприятието е Министерството на земеделието и храните

Галина ГЕОРГИЕВА