Стартира есенният дял на кампанията „Движи се и победи“ 2025 г.

НАЙ-ДЪЛГОГОДИШНАТА ОБЩИНСКА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЗДРАВЕ И АКТИВНОСТ у нас, „Движи се и победи – есен 2025 г.“ ще бъде открита на 27 септември. Акцията ще продължи до 18 октомври и ще предложи три похода.

Проявата се организира от РЗИ Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902”, Младежки дом Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет.

Маршрутите са три – от Велико Търново до парк „Ксилифор“ на 27 септември, от Присово до хижа „Ксилифор“ на 4 октомври и от старата столица до манастира „Св. св. Петър и Павел“ – на 18 октомври.

В кампанията могат да участват всички желаещи от община Велико Търново, като за тези, които не познават локациите, ще бъдат осигурени водачи на групи.

Тези, които преминат всички маршрути, се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие, а след края на акцията чрез жребий се теглят победители, за които са осигурени награди.

По време на походите ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните незаразни болести. Предвидено е и измерване на кръвно налягане на желаещите лица.

„Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ, а по настоящем е част от общинската програма „Здрави деца в здрави семейства“. Оттогава досега са проведени 44 кампании с общо 20 746 участници, в т.ч. и 485 семейства.

Галина ГЕОРГИЕВА