Студенти от ВТУ надникнаха в сърцето на австрийския парламент

ШЕСТИМА СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ участваха в учебно-практическо посещение във Виена.

Инициативата се състоя в периода 3 – 7 септември по програма „Еразъм – Младеж“ в партньорство с Европейския информационен център Велико Търново.

Цветина Стойчева, Йоана Евгениева, Невена Симеонова, Александър Попов, Мартин Найденов и Румен Рачев се запознаха със структурата на законодателната власт и ролята на младежите в демократичните процеси в страната. Това се случи благодарение на визита в австрийския парламент. Срещата предизвика жив интерес, тъй като младите хора успяха да сравнят опита на Австрия с този в България и да зададат актуални въпроси.

Групата посети и катедралата „Св. Стефан” – един от символите на Виена, определян като архитектурно бижу с над 700-годишна история. Студентите разгледаха внушителния интериор, изкачиха се до южната кула и се насладиха на неповторимата гледка към австрийската столица.

Възпитаниците на ВТУ имаха възможността също да общуват със свои връстници от различни университети и да опознаят културните традиции на Австрия. Пътуването се превърна в ценен опит, който обогати знанията им и им даде нова перспектива за европейските ценности и културно наследство.

Галина ГЕОРГИЕВА