Търсят се 200 доброволци за нетрадиционната акция „Килимена нишка“

На 28 септември, неделя, може да се включите като доброволци в акцията „Килимена нишка“, с която ще бъдат преместени 900 стари български килими от колекцията на Якоб ван Бейлен.

Досега сбирката на Ван Бейлен от 1150 автентични образци се съхраняваше в сграда на ул. „Драгоман“ в старата част на Велико Търново. Помещенията обаче не са подходящи и се налага колекцията да бъде преместена в по-чисти и по-големи помещения в търновския Търговски център „Европа“.

Разстоянието не е голямо, около 350 метра, но теренът е типично търновски – с калдъръми и стълби.

Затова най-лесно и бързо килимите могат да се прехвърлят на ръка, от човек на човек, с една непрекъсната нишка, в която ще се вплетат 350-годишните български килимарски традиции и стремежът да се съхрани и опази това безценно нематериално културно наследство.

Акцията започва рано в неделната сутрин на 28 септември – 8,00 ч., когато няма трафик, защото килимената нишка ще премине по най-късия и удобен маршрут, покрай Паметника на обесените, и ще пресече ул. „Независимост“ до Търговски център „Европа“ .

За тази уникална нишка от хора са нужни поне 200 доброволци, разположени един от друг на разстояние 1,5 метра. Така ще е възможно да се пренесат бързо поне 900 килима!

Доброволческата акция ще бъде фото- и видеодокументирана.

Събитието е част от културния календар на Община Велико Търново.