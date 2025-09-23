„Виолетовите“ поведоха срещу ЦСКА-2, но загубиха с 4:1

Отборът на „Етър ВТ“ загуби с 4:1 гостуването си на ЦСКА-2, който бе подсилен с няколко играчи от първия отбор, сред които Георги Чорбаджийски, Брайън Кордоба, Иван Тасев, Илиян Антонов… Младият тим на „виолетовите“ допусна 4 гола, колкото бе инкасирал във всичките си 7 мача досега. Домакините започнаха мача с два поредни корнера, но първите минути бяха изцяло за етърци, които атакуваха по-често, отправиха и удар покрай гредата. Така се стигна до 12-ата минута, в която Стивън Стоянчов пресече върната към вратаря топка и я прати в мрежата на столичани за 0:1. ЦСКА-2 реагира и потърси изравняване. То дойде в 21-ата минута, когато Георги Чорбаджийски отправи плътен удар от 20 метра под напречната греда за 1:1.

В 34-ата минута домакините стигнаха до пълен обрат, след като Симеон Матов посрещна центриране от корнер и с глава направи 2:1. Скоро след това Мартин Стойчев от ЦСКА II можеше да реализира, но вратарят Никола Виденов изби удара му в гредата. В 54-ата минута падна и трети гол за дубъла на армейците, дело на Илиян Антонов след пробив на Иван Тасев. В 76-ата Марк-Емилио Папазов остана срещу вратаря на „Етър ВТ“, но последният успя да спаси изстрела му. Гостите бяха близо до втори гол, но шут на Росен Иванов беше уловен от вратаря на „червените“. В самия край Радослав Живков излезе на чиста позиция и не сбърка – 4:1 за тима на Моралес. „Виолетовите“ са на 12-а позиция в класирането, а в неделя от 18:00 ч. приемат четвъртия – „Вихрен“ (Сандански).

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Мартин Николов, Георги Александров, Анастас Пемперски, Димитър Илиев (46 Атанас Атанасов), Виктор Василев, Чавдар Ивайлов, Радослав Найденов (60 Петър Караангелов), Росен Иванов, Стивън Стоянчов (69 Георги Иванов), Тома Ушагелов (69 Васил Василев).

Снимки: cska.bg