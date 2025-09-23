Заоблачаване следобед, все така високи дневни температури

В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Сутринта в низините и около водните басейни ще има намалена видимост до мъгла. Следобед от запад ще започне увеличение на облачността, предимно средна и висока. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 14 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 14 гр.

Максималните температури ще са между 29 и 31 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 30 гр.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава слънчево време с увеличение на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 24 гр., а на 2000 м ще е около 17 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 35.5 гр. през 2001 г., най-ниската измерена минимална температура е 0.8 гр. през 1915 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 8 минути и ще залезе в 19 часа и 10 минути.

Фаза на Луната: три дни след новолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново