Две златни отличия за „Спринт-2020“ от лекоатлетическия пробег „Колю Фичето”

Силно представяне направиха състезателите на великотърновския клуб „Спринт- 2020“ на 56- тия шосеен лекоатлетически пробег „Колю Фичето”, проведен в гр. Дряново.

Анеса Обрешкова (2015 г.) победи във възрастова група (2015- 2016 г.) на дистанцията от 300 метра.

В същата възраст трета е съотборничката й Мария Донева (2016 г.), четвърти при момчетата е Кристиан Джунов (2015 г). Каролина Обрешкова (2019 г.) грабна златния медал във възрастова група (2019- 2020 г.) на 200 метра, следвана от Аделина Джунова (2019 г.).

На 1 000 метра четвърта финишира Виктория Димитрова ( 2014 г., която бяга с по-големите (2012- 2013 г.).