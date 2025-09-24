Жител на Сухиндол варил буркани със зимнина и предизвикал горски пожар

Жител на Сухиндол запалил огън, за да приготвя буркани със зимнина и предизвикал сериозен пожар. Сигнал за пламнали сухи треви, храсти и горски масив бил подаден около 14,30 часа в сряда. Заради жегата и силния вятър, огънят бързо се разпространил и приближил близките къщи.

На мястото на инцидента след минути пристигнали 7 екипа на пожарната от цялата Великотърновска област с над 20 огнеборци. В готовност да се включат в гасенето имали и пожарникари от Габрово и Севлиево.

Огнената стихия обхванала площ от около 20 декара-гора, сухи треви и храсти. Изгоряла е и необитаема постройка. От изпепеляване са спасени десетки къщи, не се е стигнало до евакуиране на жители.

Около 19 часа пожарът е потушен, но три екипа на пожарната ще останат през цялата нощ и ще следят да не се разпали отново огнището.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

снимка-Фейсбук