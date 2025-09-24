17 танцови състави се надиграваха за 13-и път на „Ритми край Янтра”

17 клуба и танцови състави се надиграваха на фолклорното надиграване „Ритми край Янтра” в Полски Тръмбеш.

То се проведе в центъра на града за 13-и път на 13 септември и бе организирано от Общината, читалището и фолклорен клуб „Луди млади”. По традиция бе открито от кмета Георги Чакъров. Водещият Рангел Вангелов пък за пръв път празнува рождения си ден на сцена и навърши 41 г. Плакет и грамота получи всеки колектив. Те бяха връчени от г-н Росен Русанов – зам.-кмет на община П. Тръмбеш, и г-жа Нелушка Миновска – председател на НЧ „Отец Паисий 1095“.