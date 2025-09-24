934 деца влязоха в трите училища на общината, първолаците са 89

С нови учители и обновена сграда стартира годината в СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш

Първият училищен звънец в СУ “Цанко Церковски“ удари за 739 ученици от Полски Тръмбеш и общината. За пръв път прага на училището прекрачиха 65 първокласници, разделени в три паралелки. Посрещнаха ги учителките Йорданка Аврамова, Деница Георгиева и Росица Гърдева. В ОУ „ Св. св. Кирил и Методий” в Раданово учениците са 110, от които 13 първолаци. В третото училище в общината – ОУ „ Васил Левски” в Петко Каравелово, прага на школото пристъпиха 85 деца, от които 12 в първи клас. Промени в ръководния състав и на трите училища в общината няма.

На 32-ма дванадесетокласници предстои да завършат средното си образование през учебната 2025-2026 година. Учениците влязоха в обновени и освежени класни стаи и кабинети, очаква ги и откритият в края на предходната учебна година STEM център. Педагогическият колектив е обезпечен с необходимите преподаватели и е попълнен с млади и мотивирани педагози.

С ново начало и нови лица учебната година в СУ „Цанко Церковски“ започна с вдъхновение и обновление.

За първи път прага на СУ „ Цанко Церковски” прекрачиха Лилия Пеева – учител по български език и литература, Николай Въжаров – ресурсен учител, Маргарита Матеева – учител по география и икономика, Христо Христов – учител по математика, Десислава Кирилова – учител в група за целодневна организация на учебния ден, Симона Радева – учител по химия и опазване на околната среда, Мария Пенчева – учител по биология и здравно образование, Росица Гърдева – учител на първи клас. С гордост от училището съобщават още, че третият и четвъртият етаж на училищната сграда са изцяло ремонтирани, а материално-техническата база е обновена, което осигурява още по-добри условия за обучение и развитие на учениците. Единствено паралелка VI „а“ клас е маломерна, но с големи сърца и амбиции учителите вярват, че всяко дете заслужава внимание и подкрепа.