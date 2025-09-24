Честваха 110 години от началото на организирания туризъм в Лясковец

Тази година се навършват 110 години от началото на организирания туризъм в Лясковец. Юбилеят бе отбелязан от Клуба на туристите ветерани „Моско Москов“ в града с веселба и гости от другите клубове в страната.

Тържеството бе уважено и от кмета Васил Христов, който пожела на туристите ветерани младежкият им дух все така да ги води към нови и нови срещи, пътеки и върхове.

Клубът неслучайно носи името на известния изследовател на старата столица, поет, историк и турист Моско Москов. Той е роден през 1863 г. в Лясковец в семейството на градинари. В края на август 1895 г. той заедно с четирима съмишленици от родния си град и по призива на Алеко Константинов организират 300 туристи и поставят началото на организирания туризъм в България. Той е личността, която написва устава на туристическото дружество и учредява на 17 март 1902 г. ТД „Трапезица – 1902“ в старопрестолния град и е избран за негов пръв председател. Въпреки че се установява в Търново, той не забравя родния Лясковец. През 1915 г. учредява съвместно с лясковски младежи юношески туристически клуб, прераснал в туристическо дружество „Янтра -1915“ в Лясковец.

Ана РАЙКОВСКА