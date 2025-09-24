Чудни лакомства и причудливи изделия изненадаха на „Златна есен 2025”

На 19-ия събор на плодородието в Полски Тръмбеш ентусиастите от пенсионерските клубове и читалищата в общината изненадаха с фантастични кулинарни изкушения и причудливи изделия, храна за душата.

На всяка трапеза имаше нови ястия и лакомства, които бяха приготвени за пръв път. Духовната храна беше само на масата на Центъра за обществена подкрепа – различни фигури от дърво и други материали. На трапезата на другия център – ЦСРИ, пък имаше най-интересните сладки изкушения – сладка есенна композиция с таралеж, пън и горски плодове от тесто за салам торта, захарно и маслено тесто, мъфини с разноцветен маслен крем, тръмбешки постен гювеч и хайдушки калпак, „семейство Патладжанковци“.

Най-голяма бе трапезата на Полски Сеновец, в Раданово пък изненадите бяха още по-сериозни – гъсеница от ябълки, лебеди от ябълки, салата от печен лук.

Децата, които участват в самодейността на читалището – Стефани Ганчева и Марияна Стефанова, бяха направили горска полянка с таралежи, гъби, грозде от плодове и зеленчуци, мъфини и кекс. Каранци се представи с прочутата баница макарина и за пръв път с добуш торта с нишесте по бабина рецепта. Куцина изненада с голяма кукла от царевичак, момче и момиче от слама и пано с надписа на селото. Пано показаха и от Масларево, а редом с това барове от мед без захар, ръчно направена кутия от подръчни материали.

По традиция на софрата на Страхилово бе също интересно – Кера Костова в ролята на баба „дундуркаше” двете внучета и ги хранеше с кисело мляко.

За пръв път тук показаха агнешко с ориз в пещ под керемида. Полски Сеновец поднесе чукана пита, тиквени дръжки, дулагач, войнишки курабии – общо над 30 блюда на две маси. Павел се представи с овесени кюфтета, хайдушки калпак, макаронени мъфини, сладкиш с домашно сладко от сини сливи. Изненадата на Климентово бе коледна тиква с булгур, гергьовска пита, сборджийски ориз в пещ и сладки във вид на паяци. Обединение „изби рибата” с пълнена юрдечка, приготвена от Снежана Йорданова, и пантофи от патладжани, които си бяха като истински.