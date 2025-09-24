вода
Държавата отпусна близо 80 хил. литра вода за четири села от областта

С решение на Министерски съвет, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави безвъзмездно 79 776 литра вода за питейни нужди на жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково, в община Свищов.

Водата ще бъде доставена до населените места в бутилки от 1,5 литра и 10 литра, като се цели осигуряването на адекватно и навременно снабдяване на населението.

Водният запас се предоставя  в резултат на  официално писмо от кмета на община Свищов до Държавната агенция, в което отправя молба за количества бутилирана питейна вода за преодоляване на бедствено положение във въпросните четири села.

На територията на населените места е обявено бедствено положение за неопределено време, като причините за това са проблеми с водоподаването, поради лошото състояние на водопреносната мрежа и намален дебит на водоизточниците, поради засушаване.

