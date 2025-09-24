Ентусиасти почистват затрупаната със строителни отпадъци пътека между Велико Търново и Арбанаси

Ентусиасти от секцията „Пешеходен туризъм“ с председател Станчо Русев, граждани и съмишленици планират почистване на старата пътека между Велико Търново и Арбанаси. Това ще се случи на 28 септември от 10.00 часа.

Желаещите се събират при чешмата „Каменец“ в Арбанаси в опит да премахнат строителните отпадъци, които преди около 6 години направиха пътеката непроходима. Тя служеше на пешеходците десетилетия, но след ремонтните дейности на платното за движение по дължината й са се срутили камъни.

Пътеката е около 1600 метра и е успоредна на шосето от В. Търново за Г. Оряховица. Все по-голямото натоварване на пътната артерия с автомобили застрашава гражданите, които се движат покрай колите на шосето и затова възстановяването на туристическата пътека ще възпрепятства евентуални пътни произшествия.

„Аз помня пътеката отпреди близо 40 години, но тя е съществувала много преди това. Сега заради строителни отпадъци и големи овални камъни я направиха непроходима. Не знам дали ще успееем да ги отместим, имам голям лост, който ще донеса в неделя. Всеки камък е по 100-200 килограма. Ако искаме пътеката да върви направо, ще трябва да ги местим, но може и да ги заобиколим. Там върви мръсната канализация на Арбанаси, но когато я правиха, пътеката беше проходима след това“, обясни председателят на клуба на пенсионера в селото Стефан Стоянов. Той и други пенсионери също ще се включат в почистването.

Организаторите оставят и телефон за информация: 0878 447 679.

Михаил МИХАЛЕВ