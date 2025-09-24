Хороскоп, 25 септември: Четвъртък е подходящ за работа по дългосрочни задачи

Луната е в Скорпион и е в хармоничен аспект с Юпитер. Денят насърчава да мислим по-мащабно, да вярваме в силите и уменията си. Четвъртък е подходящ за работа по дългосрочни задачи и за действия, които отварят нови перспективи. Имаме нужда да търсим смисъла в онова, което вършим.

ОВЕН

Успехи

Ще работите със силен заряд и ще постигнете резултати, които впечатляват. Възможно е да поемете повече отговорности днес, но пък те ще ви донесат признание. Денят е подходящ за обсъждане на общи цели в екипа, в който работите. Не действайте като самостоятелни играчи, а като отборни.

ТЕЛЕЦ

Печелите подкрепа

Подгответе се за провеждане на важни разговори, в които трябва да изразите своята лична позиция и да защитите мнението си. Имате шанс да спечелите подкрепата на човек, на когото държите особено много. Денят е добър за разрешаване на организационни въпроси. Направете по-дългосрочни планове.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете организирани

Стига да успеете да подредите приоритетите си днес, ще свършите всичко, което сте замислили. От друга страна, в случай че допуснете хаос в действията и мислите си, определено ще имате пропуски и в постиженията. Разчитайте на подкрепата на колегите, въпреки че голяма част от тях ще ви критикуват, но градивно.

РАК

Хвалят ви

Днес се чувствате вдъхновени и мотивирани. Ще вложите енергията си в едно ново начинание. Не е изключено да ви похвалят за предишни действия, които сте сторили неотдавна. Определено това ви ласкае и ви дава повод да се чувствате горди със себе си. Като цяло ще имате един прекрасен и ползотворен ден.

ЛЪВ

Нови цели

Днес мислите ви са насочени към бъдещето ви. Ще си поставите цели, които искате да постигнете в следващите няколко седмици или месеца. Възможно е да се появи възможност за развитие, която да ви вдъхнови. Денят е подходящ за разговори, свързани с финанси или инвестиции.

ДЕВА

Делови въпроси

Днес ще се справите отлично с всички служебни задачи. Налага се да покажете търпение и умение да изслушвате и да преговаряте хармонично. Не бързайте. Бързата работа днес няма да ви носи желаните резултати. Денят е подходящ за подписване на документи и уреждане на делови въпроси. Включително и с имотни сделки.

ВЕЗНИ

Добър късмет

Ако вчера се чувствахте притиснати между вашето и чуждото мнение, то днес ще имате шанс да укрепите позициите си и да убедите другите в своята гледна точка. Вие се чувствате уверени и ще отстоявате своите идеи. Възможно е да се справите с отдавна отлаган ангажимент. Днес имате добър късмет.

СКОРПИОН

Имате подкрепа

Ще работите с размах и днес ще имате повече възможности за действие от обичайните ситуации. Не е учудващо, че постигате успех, защото вие влагате енергията си в набелязаната цел, към която се стремите. Денят ще ви донесе подкрепа от влиятелен човек. Имате ли я, определено делата ви ще вървят по-леко.

СТРЕЛЕЦ

Успехи

Днес ще получите вдъхновение. Имате нови идеи в главата си, които ще ви мотивират да действате и да се развивате. Очаквайте работата ви днес да е доста продуктивна, но не се притеснявайте да кажете онова, което мислите. Откровеността е ключът ви към успеха. Вечерта ще имате нужда от повече спокойствие.

КОЗИРОГ

Успявате

Ще успеете да подредите задачите си и ще успеете да се справите с всичко замислено. Днес имате шанс да свършите дори повече, отколкото сте замислили, и да напреднете уверено. Денят е подходящ за обсъждане на финансови въпроси. Вечерта се насладете на повече време с близките си.

ВОДОЛЕЙ

Мислите мащабно

Днес мислите мащабно. Искате да се заемете с по-големи проекти, да вършите неща, които си заслужават. Няма да ви се занимава с някакви дребни детайли. Ще се справите с всякакви творчески и интелектуални казуси или задачи, но те не са това, което искате. Днес погледът ви се простира към големи мащаби.

РИБИ

Упоритост

Днес ще отхвърлите доста работа. Справяте се отлично. Работите методично и доста систематизирано. Вие сте упорити и очаквате същото и от хората, с които работите. Не всички обаче ще са като вас и това е нормално. Днес гледайте в собствената си порция и не надничайте в чинията на човека остреща.

Хороскоп за родените на 25.09. – Честит рожден ден! През следващата една година се подгответе да започнете един по-мащабен проект в живота си. Очакват ви промени за добро, а ако ви предложат да научите някакво ново умение – не отказвайте.

Тодор Емилов-Тео