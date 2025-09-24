Крими

Иззеха метамфетамин и синтетичен канабиноид от петима младежи

БОРБА БГ 87 четения 0 Comments

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – В. Търново и П. Тръмбеш. На 23 септември в областния град е извършена проверка на 23-годишен местен жител, при която са намерени и иззети около 2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

В нощта срещу сряда в с. Раданово е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 21-годишен местен жител и трима пътници. В колата е открит и иззет плик, съдържащ листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид. Веществото е с тегло около 5,5 грама. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Поредна акция срещу битовата престъпност в Стражишко

БОРБА БГ 383 четения 0

Арест за търновец, спипан с канабис

БОРБА БГ 367 четения 0

Пострада 29-годишен мъж с тротинетка в Свищов

БОРБА БГ 109 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *