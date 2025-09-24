Къде ще бъде спрян токът на 25 септември

25.09.2025 г.

В периода 9:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Велико Търново , м-ст „Дълга лъка“ – промишлена зона, фирмите – „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ , “ ДАНИПЛАСТ ЕООД – ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА “.

В периода 9:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Златарица – ул. „Завоя”, ул. „Проф. Васил Златарски”, ул. „Георги Сава Раковски”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Максим Горки”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Пенчо Вакъвчиев”, ул. “Кирил и Методи“, ул. „Иван Панов“, ул. „ Мир“, ул. „Коста Петров“, част от ул.“ Александър Стамболийски“, ул. „Албена“, ул.“Христо Ботев“, ул. „Стефан Попстоянов”, „Гергана”, „Емануил Манолов”, „Ралица”, „Иларион Макариополски”.

ФВЕЦ ЕТ ,„Диком Солар – Стефан Дойкин”, дом за стари хора, детска градина, бензиностанциите в града, фирма „Фондрима и КО”, фирмите на територията на бившето ТКЗС, фирмите в бившето предприятие „Бял дом“, фирмите на територията на бившата складова база на ЖП Гара.