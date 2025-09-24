„Комитите“ не пожалиха „Челси“ на старта на първенството

С три мача стартира първенството на Областна футболна група – север.

В първия кръг настоящият първенец „Светкавица“ /Михалци / се наложи над „Бенковски“ /Б. сливово/ с 2:0. Попаденията отбелязаха Росен Ангелов и Георги Минков, съответно в 20- ата и 75- ата минути.

Вицешампионът от миналия сезон „Комита“ /Алеково/ бе безпощаден срещу „Челси“ /Вързулица/, разгромявайки го с 14:0. Любомир Лилов се отличи с хеттрик, Тихомир Савов, Кирил Кирилов и Ивайло Славев вкараха по два гола, по един добавиха Мартин Габровски, Петър Петков, Емил Методиев, Борислав Дачев и Божидар Йорданов.

„Атлетик“ /Свищов/ тръгна с категоричното 4:1 срещу „Пробив“ /Овча могила/, но успехът не дойде лесно. Гостите поведоха в 17- ата минута като точен бе Красимир Кирилов и този резултат се запази до почивката. Веднага след нея Милен Костов изравни, а автогол на Емил Стефанов направи обрата- 1:2 след час игра. До края Милен Костов и Георги Ангелов затвърдиха победата на свищовлии.