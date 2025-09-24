Купата на Община Велико Търново
Константин Димитров отново спечели Купата на Община Велико Търново

Състезатели от В. Търново, Г. Оряховица и София участваха в 23-я турнир по тенис на корт за купата на Община Велико Търново. Играчите бяха разпределени в групи.

До полуфиналите на надпреварата на червените кортове в старата столица достигнаха Ивайло Шопов /В. Търново/, Никола Николов и Дейвид Попов /Г. Оряховица/, както и миналогодишният победител Константин Димитров от София.

Дейвид Попов в оспорван мач надигра Ивайло Шопов.

В другия полуфинал Константин Димитров безапелационно се наложи над Никола Николов.

В зрелищен двубой на финала Константин Димитров победи Дейвид Попов и отново вдигна купата. Финалистите получиха предметни награди, съобщи президентът на ТК „Барс“ Иван Русков.

