Красимир Христов напусна шефския пост в полицията след 38 г. в МВР

НАЧАЛНИКЪТ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ напусна поста си по собствено желание, твърди той.

Вместо да види дългоочаквания ремонт на окаяната сграда, за който сега е обявена обществена поръчка за над 2 млн. лв., втора от м.г. насам, Красимир Христов си тръгва след 38 г. служба в системата на МВР.

54-годишният мъж е от Полски Тръмбеш и живее там. Той стана началник на Районното управление миналата година, когато тогавашният вътрешен министър Калин Стоянов възобнови статута му след две години като участък и намери над 2 млн. лв. за ремонт на сградата, която всеки момент може да се срути. Преди това Красимир Христов бе шеф на участъка, след като Марин Маринов бе прокуден в Трявна, разочарован от необяснимата трансформация от управление в участък.

Гл. инсп. Красимир Христов е започнал работа в МВР на 16 години, когато се е записал в средното полицейско училище в Пазарджик. После е завършил три специалности във ВТУ – маркетинг, финанси и счетоводство на предприятието, по което има и магистратура. Започнал е като автопатрул в Полски Тръмбеш, КАТ, беше шеф на криминалния отдел. Сега е пенсионер по Закона за МВР. Има двама големи синове – единият е мъж за женене, а другият е в VIII клас. Молбата му за напускане е неочаквана, но приета от министъра. От 23 септември той вече е свободен. Липсата на кадри в системата, особено местни, е всеизвестна. Така че засега не е ясно кой ще поеме неговия пост в този труден момент на евентуален дългоочакван ремонт и на преместване на служителите временно в бившата банка в центъра на града, собственост на Общината.

ТОЙ КАЗВА, ЧЕ СИ ТРЪГВА ПО ЛИЧНИ ПРИЧИНИ И ПО СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ. „…Постоянно се сблъскваме с различни проблеми в работата, които водят до трудности.

Вече искам да си почивам и да имам внуци, искам и да пътувам, защото обичам да пътешествам. Кое ме провокира да напусна точно сега ли? Имам лични планове, друга причина няма, конфликт няма. Имам оферти за търговския бранш, нещо като управител на заведение във В. Търново, може и в охраната като шеф. Но първо ще пътуваме, това е моето хоби, ще си сбъдна мечтите за пътувания. Доволен съм от себе си, но имам и здравословни проблеми. Това, в което съм сигурен, е, че повече няма да работя в системата на МВР…”, казва Красимир Христов, и подчертава, че най-после ще има време да бъде дълго време със семейството си. На изпроводяк казва още, че винаги е вярвал в колегите, а те са имали силен гръб, но за съжаление, няма местен кадър, който да поеме поста.

Нели СУКОВА