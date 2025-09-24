Лясковска фирма иска складова база в най-големия жилищен комплекс в Горна Оряховица

Фирма „Геомар Агротех“ ЕООД със седалище в лясковското село Козаревец е проявила желание да закупи 10,5 дка земя частна общинска собственост в Горна Оряховица.

Инвеститорът смята да строи складова база заради разширяване дейността на дружеството. Имотът е предложен да бъде продаден на търг с тайно наддаване след одобрението на Общинския съвет. Първоначалната оценка е 775 706,04 лв.

Поземленият имот се намира в Източната промишлена зона на Горна Оряховица, на 2,7 км от центъра на града, и по-точно в най-големия жилищен комплекс – кв. „Пролет“. В непосредствена близост се намират гимназия, подстанция на енергийния системен оператор и производствено-складови бази на три големи фирми. Имотът е близо до асфалтов път и подходящ за промишлено строителство.

Общинските съветници имат за задача да одобрят продажбата чрез търг и на други общински парцели с различна големина след постъпили предложения на граждани.

Ще се строят и още 9 гаража с отстъпено право на строеж с цел решаване проблема с паркирането в града.

Ана РАЙКОВСКА