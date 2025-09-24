Марина и Шкодров от „Хелс Китчън“ оценяваха най-вкусните градинарски чорби в Драганово

ПРАЗНИК НА ГРАДИНАРЯ СЪБРА ЗА 15-И ПЪТ МАЛКИ И ГОЛЕМИ В ГОРНООРЯХОВСКОТО СЕЛО ДРАГАНОВО.

От рано сутринта казаните с вкусна градинарска чорба закъкриха, а част от тазгодишното жури на кулинарния фестивал бяха Марина и Шкодров от „Хелс Китчън“.

Те бяха доста затруднени да определят победителя в надпревара, затова с кмета на селото Иван Кишев решиха този път да не обявяват първо място. Вместо това те връчиха грамоти на всички участници, които представиха своите кулинарни способности във врящите казани и на щандовете със зеленчуци.

„Всички сте много готини хора. Искам да благодаря, че бяхме част от този празник, за нас е чест, благодарим на кмета, всички се бяха постарали много“, каза Марина, след като Шкодров предостави на нея възможността да говори от името на журито. Кметът Иван Кишев обаче се пошегува, че известният шеф готвач е срамежлив, защото е заврян зет.

„Завряният зет иска да каже нещо. Аз малко се притеснявам на ново място. Готвачките бяха наистина много добри, всички сте много добри души и се радвам, че успях да се докосна до такива хора“, каза Шкодров, който в крайна сметка реши също да вземе думата.

Специални гости на празника бяха потомците на драгановски градинарски фамилии от унгарския град Фелшьожолца Маргарита Бочева, Йордан Бочев и неговият брат Петър Бочев.

Тази година по тяхна инициатива прозорците на клуба на пенсионера бяха облепени със снимки на градинарски фамилии, сред които са тези на Бочеви и Бочкови, а една от тях е снимка на Паметника на градинаря във Фелшьожолца. С тях тази година дойде и отец Гуйбан Тибор и неговата съпруга Мария Тибор, които са се впечатлили от разказите за Драганово и пожелали да го посетят.

За първа година Иван Кишев връчи специални призове на кмета, някои от които бяха именно за гостите от Унгария. Той благодари на всички, които пазят спомена за драгановските градинари, и на онези, които помагат за организирането на празника.

„Това е празник не само на село Драганово, а на всички, които с ръце, сърце и обич към земята даряват плодове за хората. Градинарството се предава от поколение към поколение. Всеки дом в Драганово пази спомен за градинаря и шепа семена, които раждат нов живот“, сподели кметът на селото Иван Кишев.

Поздрав към всички отправи и зам.-кметът на община Горна Оряховица Даниел Божанков, който прочете поздравителен адрес от името на общинския кмет Николай Рашков.

Постановка, показваща изпращането на градинарите в миналото, беше представена от местни театрали, които разчувстваха публиката. 19 са страните, в които всяка година стотици жители от селото са се отправяли да търсят препитание. Някои от тях са останали там завинаги, а други са се върнали.

Впечатляващо беше и ревюто на народни носии, представено от уредника на Етнографския музей в Долна Оряховица Петър Георгиев, както и музикалната програма на празника, в която участие взеха самодейци и млади таланти. Сред тях бяха 6-годишната Анжела Панова от Поликраище, както и Моника и Йоана Алексиеви, които бяха бурно аплодирани.

Празникът на градинаря се организира от кметството в село Драганово и Народно читалище „Съединение 1888” за петнадесета година с помощта на много спонсори и доброволци. Празничната програма завърши с концерт на народната певица Ана Борисова, която изпя любими песни от своя репертоар.

Михаил МИХАЛЕВ