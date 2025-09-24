Над 40 продължители на рода на Колю Фичето се събраха за пръв път от 20 години насам

В родния град на Колю Фичето – Дряново, среща си дадоха над 40 продължители на рода на великия майстор. Те изпълниха Историческия музей, а родовата им среща е първата подобна от 20 години насам.

Тя е част от програмата на националните чествания „(Не)познатият Колю Фичето“, посветени на 225 г. от рождението на възрожденския строител, които се организират от музея в Дряново и Община Дряново под патронажа на Министерството на културата.

Срещата на наследниците на Колю Фичето бе изключително емоционална. За тях бе организирана обиколка на емблематични места и архитектурните шедьоври, сътворени от Колю Фичето и съхранени до наши дни. Те посетиха църквата „Свети Никола“ и един от най-разпознаваемите символи на Дряново – моста, изграден от Колю Фичето и завещан на поколенията.

Кулминацията на родовата среща завърши в Историческия музей, където се проведе официалната част от програмата. Представена бе и новата книга „(Не)познатият Колю Фичето (1800-1881)“ с автор д-р Венелин Бараков, главен уредник в дряновския музей. Той представи свои актуални изследвания и наблюдения върху църкви, къщи, кули камбанарии, мостове и обществени сгради, дело на гения Колю Фичето, поместени в книгата.

Ана РАЙКОВСКА