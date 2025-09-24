Носителят на гранпри на „Полските щурчета” и момичето с приза на кмета пяха една и съща песен

105 млади таланти участваха на юбилейното издание на престижния национален конкурс

СЛУЧАЙНО ИЛИ НЕ, НАГРАДЕНИЯТ С ЕДИНСТВЕНАТА ГРАНПРИ ТАЗИ ГОДИНА И момичето, което получи наградата на кмета Георги Чакъров, спечелиха с една и съща песен – „7 дни”.

14-годишният Георги Димкин от Пловдив бе фаворитът на десетото издание на националния певчески конкурс и по новия регламент единствен получи гранпри, 1000 лева, уникална нова статуетка на Иван Кулински и уикенд в Хисаря. Наградата връчи председателят на журито Етиен Леви и пожела на Георги да бъде победоносец в трудното певческо издигане. Въпреки крехката си възраст пловдивчанинът вече има много престижни награди от различни конкурси. Той каза, че за него е чест да е носител на голямата награда от тази голяма сцена в Полски Тръмбеш.

СЛЕД МНОГО ТРУДЕН ИЗБОР КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ връчи тази година своята награда на 10-годишната Ванеса Кънчева от Добрич. Той сподели, че преди десет години този конкурс е тръгнал плахичко, но сега дава трибуна на таланти от цялата страна, а общината само печели морален вот от това присъствие. Кметът благодари на спонсорите и на всички зад кулисите, без които тези три дни конкурсът нямаше да бъдат възможен. И с усмивка отбеляза, че вече се мисли за 11-ото издание на „Полските щурчета” догодина и пак в рамките на проявите по случай празника на Полски Тръмбеш през септември.

105 МЛАДИ ТАЛАНТИ ПЯХА ТРИ ДНИ ТАЗИ ГОДИНА В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ.

Изборът на журито с председател Етиен Леви и членове Красимир Гюлмезов и Станислав Лобошки бе много труден. Уменията на водещия Рангел Вангелов отново допринесоха конкурсът да бъде забавен и пълен с изненади. Тази година за първа награда в четирите възрастови групи сумата бе 300 лева, както и статуетка, за второ и трето място имаше плакет и диплом. В първа група първо място взе Мирела Митева на 8 г. от Пловдив.

Във втора група първото място грабна Пресияна Великова, на 12 г., от Русе, в трета група – Борислава Борисова, на 15 г., от Свищов, в четвърта група – Вяра Василева, на 16 г., от Сопот. Във втора и трета група журито присъди по две втори и две трети награди. Наградите на победителите бяха връчени от различни представители на Общината и на читалището в града. По случай десетата годишнина на „Полските щурчета” в центъра на града са поставени табла за всяка една заедно с победители и гост-изпълнители.

Снимки Николай НИКОЛОВ