Община Павликени организира кампания за събиране на стари гуми

Община Павликени организира кампания за приемане на излезли от употреба автомобилни гуми от леки автомобили на територията на община Павликени.

Те ще събират на 2 и 3 октомври в 13 населени места. Пунктовете са в центъра на селищата, пред кметството.

Приемат се само цели автомобилни гуми с размер до 20 цола, като кампанията е насочена само към физическите лица. Те могат да предават до 4 бр. гуми, които да не са разкъсани. Излезлите от употреба гуми се предават безвъзмездно.

А в общинския център Павликени гражданите могат да се отърват от непотребните им гуми целогодишно в базата на общинското предприятие БКД, зад Гробищния парк. Работно време там е от понеделник до петък от 7,30 до 16,30 часа.