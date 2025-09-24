Общинският съвет одобри план за защита при бедствия

Общинският съвет в Полски Тръмбеш одобри план за защита при бедствия в общината на сесията си в края на юли.

По Закона за защита при бедствия планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и национално ниво. Плановете за защита при бедствия се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични за съответната територия, като частите за земетресение, наводнение и ядрена или радиационна авария са задължителни. В тази връзка планът за защита при бедствия на община Полски Тръмбеш е съставен от обща част и от следните специализирани части – за защита при земетресения, за действие при възникване на наводнения, за защита при бедствия – полски и горски пожари, за защита при снегонавяване и обледяване, за защита при ядрена или радиационна авария.

Планът за защита при бедствия на община Полски Тръмбеш е разработен от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на община Полски Тръмбеш, като са спазени изискванията на Указанията за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Република България от 22 ноември 2017 година.

Планът е изпратен за съгласуване с Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. С писмо с Per. № ОА04 – 4486/03.06.2025 г. на областния управител на област Велико Търново планът за защита при бедствия на община Полски Тръмбеш е съгласуван от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Планът се разработва за срок от пет години, като се актуализира при необходимост.