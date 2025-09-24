Ръководителят на Катедра „Скулптура“ стана на 60, откри голямоформатна скулптура пред Художествената галерия

Голямоформатна скулптура на доц. Георги Минчев беше открита пред Художествената галерия „Борис Денев“ във Велико Търново, а събитието предизвика голям интерес сред великотърновската общественост.

Скулптурата, която е част от серията „Фрагмент от нещо по-голямо“, ознаменува 60-годишния юбилей на доц. Минчев точно в Деня на Независимостта. Авторът на творбата, който е и ръководител на катедра „Скулптура“ към Факултета по изобразително изкуство, беше посрещнат с овации от множество гости, колеги и приятели на твореца. Скулптурата към момента е със статут на временно експонирана.

По време на събитието официално беше представен и каталог с творби от серията, експонирани в публични пространства в 21 държави в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

„Фрагмент от нещо по-голямо“ прогонва традиционната идея за скулптурата и нейната обществена функция. Абстрактното, само по себе си, се отстранява от логично-познавателните параметри. Там няма такъв феномен – съществува единствено чувствителността към творческия акт“, сподели д-р Боев, автор на текста към каталога.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ХГ „Борис Денев“